  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bomba transfer

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bomba transfer

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bomba transfer

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna yeni sezonda bomba bir isim katılıyor.

ATV ekranlarında 7. sezonuyla seyirci karşısına çıkacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni kadrosunda dengeleri değiştirecek bir isim yer alacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre EDHO'nun kadrosuna usta oyuncu Uğur Yücel de katıldı.

Yücel geçtiğimiz sezon Kırmızı Oda dizisine konuk oyuncu olarak katılmıştı. Usta oyuncu aynı dönem Onur Saylak’ın yönetmenliğini yaptığı Uysallar adlı internet dizisini de çekmişti. Netflix'te yayınlanacak olan Uysallar dizisinde Uğur Yücel ve Haluk Bilgiler başrollerde olacak.

Son dönemde projelerine hız veren usta oyuncu ayrıca Fatih Akın’ın filminde de oynayacak.

Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu, senaryosunu Bahadır Özdener'in kaleme aldığı EDHO, Ekim ayında yeni bölümüyle ekrana dönecek.

Etiketler edho eşkiya dünyaya hükümdar olmaz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mezarlıkta tüyler ürperten görüntü
Ozan Güven’in son hali şaşkına çevirdi
Dolar kuru için korkutan tahmin
AK Partili Belediye Başkanı'ndan canlı yayında küfür
Süper Lig'ten Şenol Güneş'e sürpriz teklif
Hurdalıktan aldığı 1964 model Volkswagen T2'yi öyle bir yeniledi ki...
''Günlük 200 liraya çalışacak eleman bulamıyoruz''
Marketlerin fiyat oyununu, vatandaş yakaladı
Çok Güzel Hareketler Bunlar’da deprem! 19 oyuncu birden ayrıldı
Kiralık ev bakanların vay haline! İşte il il fahiş zamlı kira fiyatları