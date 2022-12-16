Estetikle bambaşka biri olan Taha Duymaz aylık gelirini açıkladı

Sosyal medyada yaptığı yemek videoları ile fenomen haline gelen Taha Duymaz, Armağan Çağlayan'ın "Bu kadar maddi imkansızlıklar içinde estetikleri nasıl yaptırdınız" sorusuna yanıt verirken aylık kazancını da açıkladı.

Instagram, TikTok ve YouTube platformlarında milyonlarca takipçisi bulunan Taha Duymaz kısıtlı imkanlarıyla yaptığı yemek videolarıyla tanındı. Maddi imkansızlıklardan dolayı 4. sınıfa kadar okuyan fenomen yemek videoları ile tanındıktan sonra estetik yaptırarak bambaşka biri oldu.

Değişimiyle gündemde olan Duymaz, Armağan Çağlayan'a konuk oldu. Taha Duymaz çocukken çöp topladıklarını çok zor zamanlar geçirdiklerini anlattı.

KAZANCINI AÇIK AÇIK SÖYLEDİ

Çağlayan genç fenomene "Para kazanıyor musun YouTube'tan?" diye sordu. Ünlü fenomen ise "Kazanıyorum ama yetmiyor, ekonomi bu kadar kötüyken çok zor. Bir yemek malzemesi 400-500 TL. Zaten benim kazancım ekrandan 3 bin-4 bin TL" dedi.

Armağan Çağlayan bunun üzerine "Bu kadar maddi imkansızlıklar içinde estetikleri nasıl yaptırdınız?" diye sordu.

Taha Duymaz ise bu konuda şunları söyledi: "Doğru olur mu söylemem, bir arkadaşım vardı o aradı; nefes alamıyorum diye paylaşım yapmıştın, bir arkadaşım var o burnundaki eti alabilir dedi. Sağ olsun o yaptı. Kulağımı da o yaptı. Yalan söylemek istemiyorum vermedim para. Reklamdan ziyade doktorla aramdaki samimiyetten kaynaklı."

Duymaz kendisine markalardan teklif alamadığını da ifade etti.