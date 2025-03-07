  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ev hapsi kararı kaldırılan Merve Taşkın'ın ''derdi'' olay oldu

Ev hapsi kararı kaldırılan Merve Taşkın'ın ''derdi'' olay oldu

Ev hapsi kararı kaldırılan Merve Taşkın'ın ''derdi'' olay oldu
Güncelleme:

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından 'Müstehcenlik' suçlamasıyla ev hapsi cezası verilen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’ın ev hapsi cezası kaldırılırken, Taşkın'ın sosyal medyadan paylaştığı üzüntüsü tepki çekti.

Sosyal medya hesabından kendisine ait "müstehcen" görüntüsünü paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'a ev hapsi verilmişti.

X hesabından yaptığı açıklamada 19 günlük ev hapsinin sona erdiğini açıklayan Merve Taşkın, "Haftada bir imza ve yurt dışı yasağım var. 17 haziran 2025 tarihi saat 11.30'da Çağlayan Adliyesi'nde duruşmam var. Umarım karar beraat olur, şans dileyin bana" ifadelerini kullandı.

Taşkın ayrıca paylaşımına not düşerek, "Duruşma tarihine kadar İbiza'ya tatile gidemeyecek olmama biraz üzüldüm" dedi.

Merve Taşkın'a ''müstehcenlik'' suçlamasında 3 yıla kadar hapis istemiMerve Taşkın'a ''müstehcenlik'' suçlamasında 3 yıla kadar hapis istemiMagazin
14 Şubat ilanı nedeniyle ev hapsi verilen Merve Taşkın'dan elektronik kelepçe paylaşımı14 Şubat ilanı nedeniyle ev hapsi verilen Merve Taşkın'dan elektronik kelepçe paylaşımıMagazin
14 Şubat ilanı nedeniyle ev hapsi verilen Merve Taşkın'ın nezarethane anıları da olay oldu14 Şubat ilanı nedeniyle ev hapsi verilen Merve Taşkın'ın nezarethane anıları da olay olduMagazin

 

 

Etiketler merve taşkın ev hapsi İbiza parti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İmamoğlu resmen duyurdu: ''Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum'' İmamoğlu resmen duyurdu: ''Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum'' Zorunlu Deprem Sigortası'nın asgari prim tutarlarına 19 kat zam geldi! Zorunlu Deprem Sigortası'nın asgari prim tutarlarına 19 kat zam geldi! CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş'tan AK Partili üyeye ders gibi ''ihanet'' resti CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş'tan AK Partili üyeye ders gibi ''ihanet'' resti Seyyar satıcının sattığı dondurmanın içinden yılan kalıntıları çıktı Seyyar satıcının sattığı dondurmanın içinden yılan kalıntıları çıktı Yeni satın aldıkları evin duvarları çatladı, apartman tahliye edildi! Yeni satın aldıkları evin duvarları çatladı, apartman tahliye edildi! Bu yalancı bahar keyfini kaçırmayın: Haftasonu tüm Türkiye'ye bahar geliyor! Bu yalancı bahar keyfini kaçırmayın: Haftasonu tüm Türkiye'ye bahar geliyor! ''Dünya boştur lo'' diyordu, korkunç kazada hayatını kaybetti ''Dünya boştur lo'' diyordu, korkunç kazada hayatını kaybetti Hande Erçel Paris Moda Haftası'nda ''seksiliğin kitabını'' baştan yazdı! Hande Erçel Paris Moda Haftası'nda ''seksiliğin kitabını'' baştan yazdı! Akaryakıt fiyatları tepetaklak! Bugün 2,60 TL indirim geldi, yarın da 1,35 TL daha indirim geliyor! Akaryakıt fiyatları tepetaklak! Bugün 2,60 TL indirim geldi, yarın da 1,35 TL daha indirim geliyor! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin derbi cezaları açıklandı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin derbi cezaları açıklandı
İstanbul'da şüpheli araç cephanelik çıktı: Polis bile gözlerine inanamadı! İstanbul'da şüpheli araç cephanelik çıktı: Polis bile gözlerine inanamadı! Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcuya ''doping'' cezası: 4 yıl men edildi Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcuya ''doping'' cezası: 4 yıl men edildi Fenerbahçe Kadıköy'de yenilip turu Glasgow'a bıraktı... Fenerbahçe Kadıköy'de yenilip turu Glasgow'a bıraktı... Prof. Dr. Naci Görür bir kez daha uyardı: ''Bu fay 7 büyüklüğünde deprem üretebilir!'' Prof. Dr. Naci Görür bir kez daha uyardı: ''Bu fay 7 büyüklüğünde deprem üretebilir!'' Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulunan kadın hayatını kaybetti Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulunan kadın hayatını kaybetti