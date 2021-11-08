Ezgi Mola ev halini paylaştı
Masumlar Apartmanı dizisindeki Safiye karakteriyle ekranlarda olan Ezgi Mola, Instagram hesabından ev halini paylaştı.
İki sezondur TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Masumlar Apartmanı' dizisinde 'Safiye' karakterine hayat veren Ezgi Mola,Instagram hesabını da aktif olarak kullanıyor.
Ezgi Mola Instagram'dan yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. 38 yaşındaki güzel oyuncu, evinin salonunda verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.
Örgülü saçları ve turuncu terliğiyle dikkat çeken Mola'nın pozları büyük ilgi gördü.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol