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Ezgi Mola ev halini paylaştı

Ezgi Mola ev halini paylaştı

Masumlar Apartmanı dizisindeki Safiye karakteriyle ekranlarda olan Ezgi Mola, Instagram hesabından ev halini paylaştı.

İki sezondur TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Masumlar Apartmanı' dizisinde 'Safiye' karakterine hayat veren Ezgi Mola,Instagram hesabını da aktif olarak kullanıyor.

Ezgi Mola Instagram'dan yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. 38 yaşındaki güzel oyuncu, evinin salonunda verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Örgülü saçları ve turuncu terliğiyle dikkat çeken Mola'nın pozları büyük ilgi gördü.

Etiketler ezgi mola ev hali
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