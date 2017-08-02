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  3. 02 Ağustos 2017 12:38

Fahriye Evcen takipçilerine fena yakalandı !

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, fotoğrafta kolu kilolu çıkınca hemen müdahale etti.

Fahriye Evcen takipçilerine fena yakalandı !
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Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafta kolu kilolu çıkınca fotoğrafı silip yeniden yükledi. Evcen'in bu hareket, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Ne kadar kompleksli" olarak yorumlandı.

TAKİPÇİLERİNİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Eşi Burak Özçivit'in, 'Kardeşim Benim 2' filminin çekimleri için Rize'de bulunan Evcen, balkonda çekilen karesini paylaşmasıyla silmesi bir oldu. Kolu kilolu çıkan oyuncu, duruma hemen müdahale edip hesabından sildi. Ardından kolunu yarısının görüleceği şekilde kolajlayarak hesabına yeniden yükledi. Fahriye'nin bu hareketi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Güzel oyuncunun fotoğrafının altına çok sayıda esprili yorum yapıldı.

instagram , fahriye evcen
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