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Farah Zeynep Abdullah gönlünü Yavuz Güral'a kaptırdı

Farah Zeynep Abdullah gönlünü Yavuz Güral'a kaptırdı
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Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın komedyen Yavuz Günal ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Aşk-ı Memnu eserinin film uyarlaması Bihter'de Beren Saat'in oynadığı Bihter karakterini oynayan Farah Zeynep Abdullah, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiriyor. Başarılı oyuncunun bir komedyenle aşk yaşadığı ortaya çıktı.

İLİŞKİLERİNİ BASINDAN UZAK TUTUYORLAR
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu komedyen Yavuz Günal ile beraber. Ünlü çift birlikteliklerini bir süredir gözlerden uzak devam ettiriyor. Abdullah'ın yeni sevgilisini yakın arkadaşlarıyla da tanıştırdığı konuşuluyor.

DOĞU DEMİRKOL İLE AŞK YAŞAMIŞTI
Kurt Seyit ve Şura, Öyle Bir Geçer Zaman ki ile Masumlar Apartmanı gibi başarılı projelerde başrolü oynayan Farah Zeynep Abdullah, daha önce komedyen Doğu Demirkol ile aşk yaşamıştı. Abdullah'ın adı son olarak Umut Evirgen ile aşk iddiasına karışmıştı.

 

Etiketler yavuz güral farah zeynep abdullah
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