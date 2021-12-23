Faruk Tınaz hayatını kaybetti

Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Faruk Tınaz, 65 yaşında hayatını kaybetti.

65 yaşındaki Faruk Tınaz bugün İstanbul'da hayatını kaybetti. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Tınaz, aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesiydi.

"DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ"

Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz’ı kaybettik. Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

FARUK TINAZ KİMDİR?

Sekiz çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak Adana'da doğdu. Annesi mevlüthandır. Mustafa Erses, Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi aldı. 1980 yılında TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak TRT'de çalışmaya başladı.Ankara'da başladığı sahne hayatına İstanbul'da devam etti.