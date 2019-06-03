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  3. 03 Haziran 2019 10:29

Fatma Girik'in vasiyeti açıklandı; tüm servetini ona bırakacak

Yeşilçam'ın yıldızı Fatma Girik'in mal varlığını kime bağışlayacağı öğrenildi. Usta oyuncu servetini manevi kızı ve yeğeni Ahu Turanlı'ya bırakacak..

Fatma Girik'in vasiyeti açıklandı; tüm servetini ona bırakacak
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in vasiyetnamesini hazırladığı öğrenildi. Girik'in mal varlığınının büyük kısmını manevi kızı ve yeğeni Ahu Turanlı'ya bırakacağı ortaya çıktı. Ahu Turanlı'nın, Fatma Girik'in kardeşi Müyesser Turan'ın kızı olduğu öğrenildi. Özel bir gayrimenkul şirketinde danışman olarak çalışan Turanlı, bebekliğinden bugüne teyzesi için çok kıymetli. Adeta Fatma Girik'in göz bebeği. Girik’in yıllar önce Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan koruyucu aile olarak yanına aldığı manevi kızı Ahu’ya da mirasından pay ayırdığı öğrenildi.

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