Fatma Girik'in vasiyeti açıklandı; tüm servetini ona bırakacak

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in vasiyetnamesini hazırladığı öğrenildi. Girik'in mal varlığınının büyük kısmını manevi kızı ve yeğeni Ahu Turanlı'ya bırakacağı ortaya çıktı. Ahu Turanlı'nın, Fatma Girik'in kardeşi Müyesser Turan'ın kızı olduğu öğrenildi. Özel bir gayrimenkul şirketinde danışman olarak çalışan Turanlı, bebekliğinden bugüne teyzesi için çok kıymetli. Adeta Fatma Girik'in göz bebeği. Girik’in yıllar önce Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan koruyucu aile olarak yanına aldığı manevi kızı Ahu’ya da mirasından pay ayırdığı öğrenildi.