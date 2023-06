Fenomen dizideki çekim hatası yıllar sonra ortaya çıktı

Tüm dünyada bir fenomen haline gelen Friends dizisindeki bir çekim hatası dizinin sıkı hayranı olan bir kişi tarafından ortaya çıkarıldı.

Final yapmasının üstünden neredeyse 20 yıl geçse de hâlâ izleniyor ve milyonlarca hayrana sahip. 1994 yılında başlayan Friends, 2004 yılına kadar devam etmiş ve dizinin oyuncularını da adeta birer dünya yıldızı haline getirmişti.

Ancak dizinin sıkı hayranları Friends’i yeniden ve yeniden izlerken bazı çekim hatalarını da ortaya çıkarıyor. Son olarak Jennifer Aniston’ın canlandırdığı Rachel Green’in yer aldığı bir sahnede Aniston’ın dublörüyle arka arkaya görülmesine dikkat çekildi.

9. Sezon, 15. bölüm, “The One With the Mugging”de Rachel, Joey seçmelere katıldığını söylemek için Monica’nın dairesine koşar. Ancak kamera Joey’e döndüğünde, Aniston olmayan biri Rachel’ın yerinde duruyordur.

Friends’te yaşanan bu tip çekim hataları ilk defa hayranlar tarafından ortaya çıkarılmıyor. 9. Sezon 4. bölümde de “The One With the Sharks”ta Aniston’ın dublörü kamerada görülür. Oysa saniyeler önce ekranda dublörüyle farklı kıyafet ve saç şekline sahip Aniston görülmüştür.