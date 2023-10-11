Filistin süper model Gigi Hadid sessizliğini bozdu

Ortadoğu İsrail ile Hamas arasındaki kanlı savaşla kavrulurken olayların 5'inci gününe kadar sessizliğini koruyan Filistin asıllı süper model Gigi Hadid sonunda akan kanı görebildi.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın, 7 Ekim Cumartesi günü İsrail’e yönelik ‘Aksa Tufanı’ adıyla saldırılarının ardından başlayan olaylarda 5. güne girildi. İki taraftan yapılan açıklamalara göre 950 Filistinli ve bin 200 İsrailli yaşamını yitirdi. İsrail ordusu ve Hamas karşılıklı açıklamalar yaparak saldırıların devam edeceğini belirtirken birçok ünlü isim de yaşananlarla ilgili açıklama yapmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü Filistin asıllı ABD’li model Gigi Hadid de günlerdir süren sessizliğini bozarak sosyal medya platformu Instagram hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Hadid, Özgür Filistin hareketi kapsamında “masum insanların terörize edilmesini” kınadığını ancak “işgal altında” yaşayan halkı için derin bir sempati duyduğunu ve kalp kırıklığı yaşadığını açıkladı. 28 yaşındaki süper model şunları yazdı: “Filistinlilerin mücadelesine karşı derin bir empati ve üzüntü duyuyorum. Filistinliler için umutlarım ve hayallerim olsa da, bunların hiçbiri bir tek Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor.”

Filistin meselesi konusunda ablası Gigi’den çok daha fazla paylaşım yapan ve bu konuda durduğu tarafı çok daha net şekilde ifade etmesiyle tanınan Bella Hadid ise henüz son yaşananlarla ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı.

Gigi Hadid masum insanların terör saldırısında katledilmesini kınadı ve Filistinli ve Yahudi arkadaşlarına sevgi ve destek gönderen bir paylaşımda bulundu. Hadid gönderisinde “Düşüncelerim bu haksız trajediden etkilenen herkesle ve bu çatışmanın yok ettiği masum canlarla… Ki bunların çoğu sadece birer çocuk.” satırlarını kaleme aldı.

Gigi Hadid Filistinlilerin özgürlük mücadelesine ve işgal altındaki yaşamlarına karşı “her gün taşıdığım bir sorumluluk” diyerek büyük bir üzüntü duyduğunu belirtirken Yahudi dostlarına da seslendi: “Daha önce de yaptığım gibi, Yahudi dostlarıma karşı da bunu açıkça ifade etme sorumluluğu hissediyorum: Filistinliler için umutlarım ve hayallerim olsa da, bunların hiçbiri bir Yahudi'nin zarar görmesini içermiyor. Masum insanların terörize edilmesi 'Özgür Filistin' hareketi ile uyumlu değildir ve bu harekete hiçbir faydası yoktur.”

Filistinli ya da İsrailli hiçbir masum sivilin hayatını kaybetmeyi hak etmediğini belirten Gigi Hadid Filistin yanlısı olmanın Antisemitik olmak anlamına geldiği şeklindeki yanlış düşüncenin sürdürülmesine de karşı çıktı: “Bugün hem Filistinli hem de Yahudi sevdiklerimle başsağlığı dileklerimi paylaşırken acı çekiyorsanız, size sevgimi ve gücümü gönderiyorum - her kim ve her nerede olursanız olun.”

Ünlü model milliyeti, dini kökeni veya nerede doğduğu fark etmeksizin herkesin temel insan hakları, güvenlik ve adil muameleyi hak ettiğinin altını çizerken paylaşımını “Sözlerimin asla yeterli olmayacağını ya da pek çok kişinin derin yaralarını iyileştirmeyeceğini biliyorum ama masum hayatların güvenliği için her zaman dua ediyorum.” diyerek bitirdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Gigi Hadid (@gigihadid)'in paylaştığı bir gönderi

Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin babası Muhammed Hadid, Kasım 1948'de Nasıra kentinde doğdu. Hadid ailesi şehrin İsrail güçleri tarafından ele geçirilmesiyle birlikte önce Suriye’ye sonra da ABD’ye kaçmıştı. Hem ABD hem de Ürdün vatandaşlığına sahip olan Muhammed Hadid California’da, Los Angeles ve Beverly Hills’de lüks oteller ve yerleşim yerleri inşa eden zengin bir iş insanı oldu. Hadid’in eski Hollandalı model Yolanda Hadid’le evliliğinden Gigi ve Bella’yla birlikte bir de Anwar adında 24 aşında bir oğlu var.