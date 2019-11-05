Fransız oyuncu yönetmeninin taciz ettiğini açıkladı

120 battements par minute, Les combattants, En liberté! gibi filmlerle tanınan Fransız oyuncu Adèle Haenel, yılın en çok konuşulan filmleri arasında yer alan Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi – Portrait of a Lady on Fire‘ın başrolünde yer aldı.

Özellikle Portrait of a Lady on Fire’daki performansıyla adından övgüyle söz ettiren Haenel, geçtiğimiz günlerde daha önce birlikte çalıştığı bir yönetmenle ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Fransız gazetesi Mediapart’a konuşan genç oyuncu, 12 yaşındayken rol aldığı Les diables filminin yönetmeni olan Christophe Ruggia‘nın o dönemde kendisini taciz ettiğini ve bu tacizlerin üç yıl boyunca devam ettiğini açıkladı.

LEAVING NEVERLAND BELGESELİNDEN ETKİLENDİ

Henüz 12 yaşındayken Ruggia’nın cinsel tacizine maruz kaldığını açıklayan Haenel, yönetmenin Les diables’nun çekimleri ve festival yolculuğu sırasında karşı çıkmasına rağmen sık sık kalçalarını ve göğsünü ellediğini, boynunu öptüğünü açıkladı. Michael Jackson’ın çocuk istismarını gözler önüne seren Leaving Neverland belgeselini izledikten sonra yıllarca maruz kaldığı bu tacizi açıklamaya karar verdiğini söyleyen Haenel, böylece bu tarz davranışların sürmesine neden olan sessiz kalma sisteminin parçası olmaktan kurtulacağını söyledi.

Haenel’in bu suçlamalarını yayınlamadan önce yaklaşık altı ay boyunca oyuncunun bu iddialarını soruşturan Mediapart, Haenel ve Ruggia’yı yakından tanıyan otuza yakın kişiyle görüştü. Bu soruşturma sonucunda Haenel’in açıklamaların gerçeği yansıttığına ikna olan Mediapart, Ruggia’nın genç oyuncuyu taciz ettiğini kanıtlayan belgelere ulaştıklarını açıkladı. Bu belgelerin başında ise o dönemde otuzlu yaşlarında olan Ruggia’nın henüz çocuk yaştaki Haenel’e gönderdiği aşk mektupları geliyor.

Ruggia ise konuyla ilgili yayınladığı açıklamada Haenel’in suçlamalarını reddederken, böyle bir şeyin yaşanmadığını ifade etti.