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  3. 19 Mart 2018 17:25

Genç model kutlama çıkışı kavga etti !

Genç model Ireland Baldwin, bir kutlama için gittiği mekan çıkışında yanındaki adamla kavga etti.

Genç model kutlama çıkışı kavga etti !
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Genç model Ireland Baldwin, bir kutlama için gittiği mekanın çıkışında yanındaki adamla kavga ederken görüntülendi.

Ireland Baldwin’in Los Angeles'ta gittiği kutlama gecesi kötü bitti. Gece boyu arkadaşlarıyla eğlenen ve gecenin keyfini çıkaran 22 yaşındaki Baldwin, gecenin sonunda ise yanındaki adamla uzun süre kavga etti.

Bardan çıkan Ireland Baldwin'in ayakta durmakta zorlandığı da dikkatlerden kaçmadı. Baldwin'in haraketli bir şekilde ve sesini yükselterek söylediklerini genç adam soğukkanlı bir biçimde dinledi. 

Ireland Baldwin ve yanındaki genç daha sonra gelen bir araca birlikte binerek ortadan kayboldu.
Hollywood'un iki ünlü oyuncusu Kim Basinger ile Alec Baldwin'in kızı olan Baldwin, hızlı gece hayatıyla da tanınıyor.

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