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Gence Erkal'dan kötü haber...

Gence Erkal'dan kötü haber...

Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal, sağlık durumuna ilişkin problemler olduğunu duyurarak, "İki hafta kadar sahneden uzak kalmak zorundayım" dedi.

Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulundu. 

 "Bu açıklamayı yapmak zor ama ne yapalım, durum böyle" diyen Erkal, "Sağlık sorunlarım nedeniyle iki hafta kadar sahneden uzak kalmak zorundayım. Ertelenen oyunlar için bilet aldığınız satış kanalıyla iletişime geçebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Etiketler genco erkal sağlık sağlık sorunları
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