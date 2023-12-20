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Gökhan Özoğuz'dan Nurgül Yeşilçay'a yanıt geldi

Gökhan Özoğuz'dan Nurgül Yeşilçay'a yanıt geldi
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Gökhan Özoğuz, Nurgül Yeşilçay'ın Özoğuz'un hareketlerinden rahatsız olduğunu belirttiği açıklamalarına "Nurgül, çok tatlı bir kadın ama bu sıra hayatında zor zamanlar geçiriyor olabilir" yanıtını verdi.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, katıldığı bir davette kendisi hakkında "Kimseyi gözünüzde büyütmeyin" diyen oyuncu Nurgül Yeşilçay'a yanıt verdi.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, 'Athena' grubunun solisti Gökhan Özoğuz, katıldığı bir davette gazetecilerin sorularını cevapladı.

Gökhan Özoğuz, Nurgül Yeşilçay'ın birkaç gün önce kendisine sitem ederek, "Kimseyi gözünüzde büyütmeyin" sözlerini kullanması hakkında konuştu.

Gökhan Özoğuz, konuyla ilgili olarak, "Bence öyle demek istememiştir. Bazen insanların hayatlarının içerisinde zor zamanları olabiliyor. Nurgül, çok tatlı bir kadın ama bu sıra hayatında zor zamanlar geçiriyor olabilir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Nurgül Yeşilçay, oğlu Osman Nejat ile birlikte Athena konserinin ardından kulise girmişti. Nurgül Yeşilçay, daha sonra "Bir genç, Gökhan ile tanışmak istiyor. Çünkü çok seviyor 'Athena'yı... Kulise gidiyoruz tebrik etmek için. Ay... Gökhan'da bir afra, bir tafra. Gökhan, ne kadar tatsızsa, Hakan o kadar tatlıydı. Neyse, sakın hayallerinizi yıkmayın. Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin. Uyarayım dedim" şeklinde konuşmuştu.

 

Etiketler gökhan özoğuz nurgül yeşilçay zor zamanlar geçiriyor olabilir
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