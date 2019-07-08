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  3. 08 Temmuz 2019 17:03

Gökhan Özoğuz'dan tepki !

Seçim zamanı yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan Gökhan Özoğuz, yine paylaştığı bir Tweet ile alınan vergilere gönderme yaptı. Özoğuz vergilerin yüksek olmasına tepki gösterdi.

Gökhan Özoğuz'dan tepki !
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Şarkıcı Gökhan Özoğuz sosyal medyadan yaptığı siyasi yorumlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Athena Gökhan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla vergilere gönderme yaptı.

Seçim döneminden itibaren gündeme ilişkin eleştirilerini sakınmadan sosyal medya hesabından dile getiren Gökhan Özoğuz, yeni bir eleştiriyle gündeme geldi.

Gökhan Özoğuz vergilerle ilgili rahatsızlığını dile getirdi.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı:

“Ülke olarak neden ÜRETİM yapamıyoruz? Neden her şey ama her şey bize binlerce katı vergilerle geliyor. Verginin vergisinin vergisini veriyoruz? Bunu biri bize çıkıp açıklayabilir mi?

NEDEN her şeyi 3 katı fiyatına alıyoruz? Şu durumu nasıl düzelteceğiz acaba? GEMİ BATIYOR GEMİ!” sözleriyle tanımladı.

Özoğuz’un bu paylaşımının altına binlerce yorum yağdı.

gökhan özoğuz , sosyal medya , fiyat
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