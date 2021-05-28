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Gönül Dağı'nın yıldızı Gülsim Ali İlhan'ın sevgilisi bakın kim çıktı!

Gönül Dağı'nın yıldızı Gülsim Ali İlhan'ın sevgilisi bakın kim çıktı!

'Diriliş Ertuğrul', 'Hanım Köylü' ve 'Yüzleşme' gibi dizilerden tanıdığımız Gülsim Ali İlhan'ın kendisinden yaşça büyük sevgilisi ortaya çıktı.

'Diriliş Ertuğrul', 'Hanım Köylü' ve 'Yüzleşme' gibi dizilerden tanıdığımız Gülsim Ali İlhan'ın özel hayatı hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı.

26 yaşın daki Gülsim Ali İlhan'ın, 48 yaşındaki meslektaşı Durul Bazan ile birliktelik yaşadığı iddia edildi.

Durul Bazan, geçtiğimiz haftalarda Gülsim Ali İlhan'ın başrolünde yer aldığı Gönül Dağı dizisinin Eskişehir'deki setine gitti. Bazan ve İlhan burada yavru aslanı elleriyle besledi. Bu kareler aşk iddialarını kuvvetlendirdi.

 

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan, 2019 yılında ekrana gelen ve sadece 4 bölüm süren 'Yüzleşme' adlı dizide rol almıştı. 2 yılı aşkın süredir tanışan İlhan ile Bazan'ın arkadaşlığının aşka dönüştüğü iddia edildi.


Snobmagazin

Etiketler Gönül Dağı Gülsim Ali İlhan Gülsim Ali İlhan sevgilisi
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