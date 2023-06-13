Gözde Akpınar'dan aşk iddialarına yalanlama

Mehmet Aslantuğ ile iş insanı Gözde Akpınar arasındaki "aşk" iddiaları hem Mehmet Aslantuğ hem de Gözde Akpınar tarafından yapılan açıklamalarla yalanlandı.

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan 27 yıllık evlilikleri geçtiğimiz günlerde bitirmişti. Mehmet Aslantuğ ile telefonda görüşen gazeteci Birsen Altuntaş konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Telefonla ulaştığım Mehmet Aslantuğ, Gözde Akpınar‘la ilgili soruya “Hiç bir araya gelmedik. Hiç tanımadığım insanlarla da bazı söylentiler çıkarılıyor. Cevap vermeye bile gerek duymuyorum” dedi.”

Gözde Akpınar'dan tekzip

İş insanı Gözde Akpınar, Mehmet Aslantuğ ile ilişki yaşadığına dair iddiaları reddederek dava açacağını duyurdu. Akpınar, "Hayat biz planlar yaparken, başımıza hangi saçmalığın geldiğidir" dedi.



Akpınar avukatı aracılığıyla yayınladığı bir açıklamayla bu basındaki iddiaları yalanladı.

İşte Akpınar'ın açıklamaları:

Sayın Muhataplar;

Haber 3 isimli internet sitenizde “Arzum Onan ile boşanan Mehmet Aslantuğ o isimle aşk mı yaşıyor ?” başlığıyla https://www.haber3.com/magazin/arzum-onan-ile-bosanan-mehmet-aslantug-o-isimle-ask-mi-yasiyor-haberi-6135661 linkinde yayınlanan 12.06.2023 tarihli haberde, müvekkil Gözde AKPINAR’la müvekkille hiçbir tanışıklığı dahi olmayan Mehmet ASLANTUĞ’un “sevgili” olduklarına ilişkin asılsız ve tamamen gerçek dışı açıklamalar yapıldığı görülmüştür. Oysaki bildiğiniz üzere mevzuat uyarınca yayınların gerçeğe uygun, gerçeklik ve doğruluk ilkeleri çerçevesinde yapılması gerekmektedir.

Müvekkil Gözde AKPINAR ile Mehmet ASLANTUĞ arasında tanışıklık dahi bulunmamakta olup basına servis edilen söz konusu haber tamamen gerçek dışıdır. Bu nedenle, yayın kuruluşunuzun gerekli özeni göstermesini, mahremiyet ilkesine aykırı, gerçekliği araştırılmadan yapılan haberlerle kişilerin zarara uğratılmasından kaçınmasını ivedilikle ve önemle rica ederiz. Bununla birlikte internet sitesinde yayımlandığı görülen haberin söz konusu hassasiyetin bir gereği olarak hiçbir basılı yayına dahil edilmemesini ve derhal yayın içeriğinden çıkartılmasını önemine binaen rica ederiz.

Açıklanan nedenlerle, her türlü fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı olmak üzere; gerçek durumu bilgilerinize sunarken; 5651 sayılı Kanun md. 9 ve bu Kanun dayanak alınmak suretiyle çıkarılan İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği 10 vd. uyarınca, 12.06.2023 tarihli bu haberin yayından/yayın arşivinden çıkarılmasını, farklı saat ve günlerde dahi tekrar yayınlanmamasını ve ilgili olduğu linkin silinmesini, söz konusu haberin hiçbir basılı yayına konu edilmemesini vekâleten rica eder, müvekkilin doğrudan özel hayatını ihlal eden gerçek dışı haberin müvekkil nezdinde yarattığı zararın tazmini için her türlü yasal yola başvurulacağını ihtaren bildiririz.