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  3. Gülben Ergen ''bacak altından'' Borsa tavsiyesi mi verdi ?

Gülben Ergen ''bacak altından'' Borsa tavsiyesi mi verdi ?

Gülben Ergen ''bacak altından'' Borsa tavsiyesi mi verdi ?
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Güzel şarkıcı Gülben Ergen'in sosyal medyadan yayınladığı fotoğrafları takipçileri tarafından "borsada yatırım tavsiyesi" sanılınca ilginç anlar yaşandı.

Bir süredir yatırım konusunda sosyal medyada anket yapan ve Borsa İstanbul'da işlem hisse senetlerine dair sorular soran şarkıcı Gülben Ergen'in son paylaşımı X'te (Twitter) gündem oldu.

Gülben Ergen, kimono giydiği yazlık pozlarıyla "O ne demek #temettü" paylaşımı binlerce etkileşim alırken, yatırımcılar arasında 'borsa düşecek' esprilerine neden oldu.

Espriler gerçeğe dönüştü ve Borsa İstanbul bugün sert satışlara sahne oldu. Hatta tweette yer alan ‘5.200’ rakamı ‘endeks 5 bin 200 puana mı düşecek?’ polemiğine neden oldu.

Borsada yaşanan sert düşüşün ardından Gülben Ergen TT oldu. Trend Topic olduğunu gören Gülben Ergen konuyla ilgili attığı tweette şunları yazdı:

“Şaka mı bunlar? #Gülben etiketi ile okuduklarıma pes! Güzelim fotoğrafın içerisinde etiket mi buldunuz. Sonra orada yazan 5200 kimono etiketini borsaya mesaj veriyorum mu sandınız? Ahahaha size Gülben’siz hayat zor arkadaşlar.”

İşte sosyal medyayı karıştıran o paylaşımlar:

Güzel şarkıcı Gülben Ergen'in sosyal medyadan yayınladığı fotoğrafları takipçileri tarafından

Güzel şarkıcı Gülben Ergen'in sosyal medyadan yayınladığı fotoğrafları takipçileri tarafından

Güzel şarkıcı Gülben Ergen'in sosyal medyadan yayınladığı fotoğrafları takipçileri tarafından

Güzel şarkıcı Gülben Ergen'in sosyal medyadan yayınladığı fotoğrafları takipçileri tarafından

Etiketler temettü gülben ergen fotoğraf paylaşım borsa tavsiyesi trend topic
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