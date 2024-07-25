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Gülben Ergen'den sokak hayvanları için mesaj

Gülben Ergen'den sokak hayvanları için mesaj
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Sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM komisyonunda kabul edilmesi üzerine tansiyon yükselirken, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, sokak hayvanlarının öldürülmek istenmesine tepki gösterdi.

Sokak köpeklerinin, barınaklara alınmasınin ve öldürülmesinin yolunu açan yasa teklifi, TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu’nda, değişiklik yapılarak kabul edildi. Teklifin en çok tartışma yaratan 5. Maddesinde yapılan değişiklikle, “ötanazi” ifadesi madde metninden çıkarıldı. Ancak hayvanların gerektiğinde Veteriner Hizmetleri Kanunu’ndaki esaslara göre öldürülmesinin yolu açık tutuldu.

Muhalefet ve hayvan hakları savunucuları duruma tepki göstermeye devam ediyor.

Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen de sokak hayvanlarının öldürülmek istenmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Gülben Ergen, "Kızını istismar eden babayı, eşini öldüren kocayı, hayvanlarla cinsel ilişki kuran sapıkları, erkek çocuklarına sarkıntılık eden aşağılıkları uyutsalar, köpekler yaşamaya devam etse?" ifadelerini kullandı.

Etiketler gürben ergen sokak hayvan
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