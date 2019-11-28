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  3. 28 Kasım 2019 12:25

Gülben Ergen'e kötü haber!

Gülben Ergen, Yeşim Salkım’ın bir televizyon programında kendisini ve çocuklarını tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Yeşim Salkım hakkında karar verildi.

Gülben Ergen'e kötü haber!
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Gülben Ergen'in bu hamlesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşim Salkım hakkında “tehdit” ve “hakaret” suçlarından soruşturma başlatmıştı. Bugün karar verilen olayda, savcılık Salkım hakkında dava açılmasına gerek görmeyerek takipsizlik kararı verdi.

Kararda, Yeşim Salkım’ın katıldığı programdaki sözlerinin bilirkişi incelemesine gönderildiği ancak herhangi bir tehdit ya da hakaret suçuna rastlanmadığı belirtildi.

Savcılık, şarkıcının sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını belirterek kamu adına dava açılmasına yer olmadığına karar verdi. 

 

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