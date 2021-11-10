Gülşah Saraçoğlu'nun şişman hali şoke etti

TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda programının göz kamaştıran jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu'nun şişman halini gören hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Modacı Gülşah Saraçoğlu, ünlülerin kıyafetlerini tasarlayarak mesleğinde isim yaptıktan sonra kilolu hanımların yarıştığı sevilen yarışma programı Doya Doya Moda'nın jüri üyesi olarak güzelliği ile göz kamaştırıyor.

Kilo sorunu ile giriştiği mücadeleyi zaman zaman programlarda yarışmacılarla da paylaşan Gülşah Saraçoğlu'nun muhteşem fiziğine kavuşmadan önceki kilolu hali ise hayranlarının üzerinde şok etki yarattı.

Sosyal medyada şişman Gülşah Saraçoğlu rüzgarı

Tasarımları ile adından söz ettiren modacı Gülşah Saraçoğlu'nun değişimi ise görenleri çok şaşırttı. Onu ekranlardaki fit hali ile tanıyanlar geçmişteki kilolu halini görünce Gülşah Saraçoğlu'nu tanıyamadı. İşte sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla ilgi odağı olan Gülşah Saraçoğlu'nun kilolu hali...