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Gülşen davet tarzı ile sosyal medyayı salladı

Gülşen davet tarzı ile sosyal medyayı salladı
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Türk pop müziğinin sevilen yüzlerinden biri olan Gülşen, sahne performansı ve cesur tercihleriyle sık sık konuşuluyor. Her yaptığı açıklama ve paylaşımı dikkat çeken ünlü şarkıcı, bu sefer tarzıyla adeta sevenlerine sürpriz yaptı.

 

Beşiktaş Kulübü, Kadınlar Günü'ne özel bir etkinlik düzenledi ve birçok ismi bu etkinlikte konuk etti. Ömür Gedik ve Gülşen'in boy gösterdiği davette Gülşen'in tarzı sosyal medyayı salladı.

KOMBİNİ OLAY OLDU

Konuşmacı olduğu etkinliğe siyah pantolon ve ceket takımı ile katılan Gülşen kombinini siyah çerçeveli gözlükleri ile tamamladı.

Gülşen davet tarzı ile sosyal medyayı salladı - Resim : 1

Pembe saçları ve siyah beyaz kombini ile çok beğenilen Gülşen tarzı bu tarzı ile 'Aysel Gürel'e' benzetildi.

 

 

Etiketler Gülşen tarz sosyal medya
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