Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı! Savcılığa ifade verecek

Gülşen'in, yarın “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” kapsamına giren TCK 216 ile suçlanarak polis eşliğinde mevcutlu olarak savcılığa getirilmesine karar verildi.

Son günlerde sahne performansı ve açıklamalarıyla gündeme gelen şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, şarkıcı Gülşen'in konser verdiği sırada sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Başsavcılıkça, şarkıcı Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi talimatı da verildi.

NE OLMUŞTU?

Son dönemde kıyafetleri nedeniyle sık sık hedef gösterilen Gülşen'in sahnedeyken yaptığı bir konuşma sosyal medyada gündem olmuştu. Gülşen, akşam saatlerinde sosyal medyada paylaşılan videosunda bir kişi hakkında, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerine yer vermişti.

Gülşen'in 30 Nisan'daki konseri sırasında sahnede "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" dediği görüntüler tartışma yaratmıştı. Öte yandan sosyal medyada imam hatip ile ilgili sözlerinin ardından "#GülşenTutuklansın" ve "TCK216" etiketine yaklaşık 60 bin tweet atıldı.