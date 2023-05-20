Gülşen kızıl saçlarıyla beğeni topladı

Sık sık konserleriyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Gülşen, kırmızı saçlarıyla beğeni topladı.

Sıklıkla gündem yaratan ünlü şarkıcı Gülşen, Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Antalya'da konser verdi. Kırmızı saçlarıyla sahneye çıkan Gülşen, bu imajıyla herkesi şaşırtırken yine gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

"SAÇIMDAN TIRNAĞIMA RUHUMUN RENGİ BELLİ"

Konserde saçlarının rengiyle ilgili konuşan Gülşen, dikkat çeken bir mesaj verdi. Gülşen, "Öncelikle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Saçımdan tırnağıma ruhumun rengi belli. Rengim laik Türkiye Cumhuriyeti. Ne mutlu Türk'üm diyene." ifadelerini kullandı.