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Gülşen'den, Bakan Derya Yanık'a istifa çağrısı

Şarkıcı Gülşen, koruma altındaki çocuğu ifşa eden ve çikolata ikram etmediği için tepki çeken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a tepki göstererek istifaya davet etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık'ın, 23 Nisan'da makamında ağırladığı 10 yaşındaki çocuğa Ramazan dolayısıyla bir şey ikram etmediğini söylemesi ve çocuğun koruma evinde kaldığını dile getirmesi sosyal medyada büyük tepki topladı. Yanık'a tepki gösterenlerin biri de ünlü şarkıcı Gülşen oldu.

"ÇOCUĞU ÇİKOLATADAN MAHRUM ETMEK NASIL BİR VİCDANSIZLIK"
Instagram hesabından paylaşım yapan Gülşen, Yanık'ı istifaya davet ederek şunları yazdı: "Koruma altında bir çocuğun ifşa edilmesini kanunlar da biz de kabul edemeyiz. Bunu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı bir de. Üstüne üstlük bu çocuğumuzu bir çikolatadan mahrum bırakarak oradan göndermek nasıl bir vicdansızlık?"

Bakan Derya Yanık'tan tepki çeken hareketBakan Derya Yanık'tan tepki çeken hareketGüncel

 

 

Etiketler gülşen derya yanık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
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