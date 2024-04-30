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Hadise Galatasaray'ın yıldızıyla aşk mı yaşıyor ? İlk açıklama geldi

Hadise Galatasaray'ın yıldızıyla aşk mı yaşıyor ? İlk açıklama geldi
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Uızun süredir adı Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'yla aşk yaşadığı iddia edilen Hadise'den aşk iddiaları için açıklama geldi.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın tribününde birçok kez gördüğümüz güzel şarkıcının Lucas Torreira ile yeni aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

Torreira, daha önce oyuncu Devrim Özkan'la bir birliktelik yaşamış ancak kısa bir süre önce ilişkilerini sonlandırmıştı.

Muhabir Online'ın haberine göre; yıldız futbolcu Mertenes'le arkadaş olan Hadise'ye Lucas Torreira ile aşk iddiaları soruldu.

Aşk iddialarına ilk kez yanıt veren Hadise, "Evet, beni dinlemeye geldi. Lucas çok yakın arkadaşım. Zaten biliyorsunuz ben sürekli maça gidiyorum" ifadelerini kullandı.

"Ben maç izlemeyi seviyorum" diyen Hadise, "Öyle bir aşk şeyi yok, öyle bir şey yok. Şu an aşk yok hayatımda. Aşık değilim" açıklamasını yaparak iddialara son noktayı koydu.

Hadise kendisini Hadise yapan yarışmaya jüri olarak dönüyorHadise kendisini Hadise yapan yarışmaya jüri olarak dönüyorMagazin

 

Etiketler hadise aşk Galatasaray Lucas Torreira
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