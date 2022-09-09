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Hadise hakkında olay iddia: ''3.5 aylık hamile ama...''

Hadise hakkında olay iddia: ''3.5 aylık hamile ama...''

Dört ay önce evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanmak üzere olduğu iddiaları gündemdeyken Bircan Bali'den "Hadise 3.5 aylık hamile" iddiası geldi.

Hadise'nin evi terk ettiği ve eşi Mehmet Dinçerler ile sorunlar yaşadığı iddiası günlerdir gündemde. İkilinin birlikte görüntülenmemesi, alyanslarını takmamaları ve Hadise'nin sahnede şarkı söylerken ağlaması iddiaları güçlendirdi. Yeni bir iddia da Bircan Bali'den geldi.

Bircan Bali, Hadise Mehmet Dinçerler'in evliliğinde yaşanan süreci anlattığı esnada ''Kesin bilgi Hadise 3.5 aylık hamile'' dedi.

"HAMİLELİĞİ SONLANDI MI?"

Bali açıklamasında "Benim bildiğim bir şey var korktuğum da bir şey var. Hadise kesin bilgi hamile ve işini de hamilelikten dolayı iptal etti. Gözyaşlarının sebebi çocuğu düşürmek olabilir mi? Şimdi korkuyorum çocuk tedaviyle oldu hamileliği mi sonlandı yoksa hamile olduğu için mi duygusal... Tedaviyle gerçeklemiş bir gebelik var onları rahat bırakmak lazım" dedi.

Etiketler Hadise Mehmet Dinçerler Bircan Bali hamile iddia
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