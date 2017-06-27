Otomobili durdurup taradılar: 1 ölü, 4 yaralı
Otomobili durdurup taradılar: 1 ölü, 4 yaralı
Kiev'de bomba yüklü araç patladı: Ölü ve yaralılar var
Kiev'de bomba yüklü araç patladı: Ölü ve yaralılar var
Yok böyle maaş ! Kraliçeye rekor zam geldi
Yok böyle maaş ! Kraliçeye rekor zam geldi
Meteoroloji'den bayramın son gününde yağış uyarısı !
Meteoroloji'den bayramın son gününde yağış uyarısı !
Altında dev çöküş ! Sadece 1 dakikada oldu...
Altında dev çöküş ! Sadece 1 dakikada oldu...
Binlerce kişi bekliyordu, Bakan açıkladı: Yüzde 90 tamam
Binlerce kişi bekliyordu, Bakan açıkladı: Yüzde 90 tamam
Çin ve Hindistan sınırında büyük gerilim !
Çin ve Hindistan sınırında büyük gerilim !
ABD'den Esad'ın uykularını kaçıracak açıklama !
ABD'den Esad'ın uykularını kaçıracak açıklama !
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 27 Haziran 2017 10:30

Hadise korumasına kızdı

Antalya konseri öncesi havalimanında görüntülenen Hadise, basın mensuplarını engelleyen korumasına fırça attı.

Hadise korumasına kızdı
A+ A-

Korumalardan biri Hadise'nin valizlerini taşırken, diğeri ise işgüzar tavırlar sergileyip basın mensuplarını görüntü almamaları için engellemeye çalıştı. Bu sırada ünlü şarkıcı, "Ne yapıyorsunuz onlar işini yapacaklar" diyerek, korumalarına müdahale etti.

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Hadise, yakın zamanda 'Şampiyon' adlı albümünün çıkacağını anlatırken, "Bu yılın şampiyonu sizce kim olur?" sorusuna ise "Bu konularda iddialı konuşmak istemem ama ben kendi alanımda şampiyon olmak isterim" yanıtını verdi.

Son dönemde çok sayıda albümün çıktığını ve çoğunu dinlemeye çalıştığını anlatan Hadise, müzik sektörünün değişmesi gerektiğini savunarak, önümüzdeki yıllar için tarz değişikliği yapabileceğinin sinyallerini verdi. Akustik bir albüm çıkarmak istediğini sözlerine ekleyen şarkıcı "Şu an tarz değiştirmem, ama ileride tarzımın dışına çıkabilirim" dedi.  

Milliyet

koruma , hadise