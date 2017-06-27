Hadise korumasına kızdı

Korumalardan biri Hadise'nin valizlerini taşırken, diğeri ise işgüzar tavırlar sergileyip basın mensuplarını görüntü almamaları için engellemeye çalıştı. Bu sırada ünlü şarkıcı, "Ne yapıyorsunuz onlar işini yapacaklar" diyerek, korumalarına müdahale etti.

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Hadise, yakın zamanda 'Şampiyon' adlı albümünün çıkacağını anlatırken, "Bu yılın şampiyonu sizce kim olur?" sorusuna ise "Bu konularda iddialı konuşmak istemem ama ben kendi alanımda şampiyon olmak isterim" yanıtını verdi.

Son dönemde çok sayıda albümün çıktığını ve çoğunu dinlemeye çalıştığını anlatan Hadise, müzik sektörünün değişmesi gerektiğini savunarak, önümüzdeki yıllar için tarz değişikliği yapabileceğinin sinyallerini verdi. Akustik bir albüm çıkarmak istediğini sözlerine ekleyen şarkıcı "Şu an tarz değiştirmem, ama ileride tarzımın dışına çıkabilirim" dedi.