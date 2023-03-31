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Hadise sınırları zorladı! Küvetten yarı çıplak ve ıslak poz

Hadise sınırları zorladı! Küvetten yarı çıplak ve ıslak poz
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Hadise 14 Nisan'da çıkaracağı Feryat şarkısının kapak fotoğrafını ve şarkısının sözlerini küvetten verdiği yarı çıplak ve ıslak pozuyla paylaştı.

Son dönemde boşanmasıyla gündeme gelen Hadise sınırları zorladı. Hadise, sevenlerine yeni single müjdesi verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini heyecanlandıran Hadise, "Feryat" adlı yeni çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlandığını duyurdu.

Yeni şarkısının klibi için Utku Kemal yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Hadise, Instagram hesabından şarkının kapak fotoğrafını paylaştı.

Hadise şarkı kapağı için üstsüz şekilde küvete girdi. Cesur bir paylaşım yapan Hadise'ye yorum yağdı.

 
 
 
 
 
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Etiketler hadise feryat sınırları zorladı küvet yarı çıplak ıslak
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