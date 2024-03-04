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Hafsanur Sancaktutan, gündem olan mastürbasyon sahnesiyle ilgili ilk kez konuştu

Hafsanur Sancaktutan, gündem olan mastürbasyon sahnesiyle ilgili ilk kez konuştu
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'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki mastürbasyon sahnesiyle uzun süre gündemde kalan Hafsanur Sancaktutan o sahne ile ilgili konuştu.

Son olarak Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı 'Ya Çok Seversen' dizisiyle adından söz ettiren Hafsanur Sancaktutan, 'Dünyayla Benim Aramda'daki müstehcen sahnesiyle ilgili konuştu. 

Sancaktutan, oyunculuğun gerektiği rollere girdiği söyledi.

"BİRÇOK GENÇ KIZA ÖRNEK OLDUĞUMU BİLİYORUM"

Ünlü oyuncunun; Buğra Gülsoy, Demet Özdemir, Metin Akdülger ve Zerrin Tekindor ile başrolü paylaştığı Dünyayla Benim Aramda dizisindeki mastürbasyon sahnesi gündem olmuştu.

Sahnenin yayınlanmasıyla günlerce konuşulan güzel oyuncu, Harper's Bazaar dergisine samimi açıklamalar yaptı. 

Oyunculuk hakkında konuşan Sancaktutan "Oyunculukta sahne ne gerektiriyorsa yaparım. Oyunculuk cesaret işi, birçok duyguya giriyoruz. Benim yaşımdaki birçok genç kıza örnek olduğumu biliyorum. Özellikle genç kadınlarımızla ruh arkadaşı olmak özel bir durum diyerek, 'insanların içinde ne ağlamaktan ne kahkaha atmaktan çekinirim. Özgürüm ve karakterimi anlatabilmek adına Hafsanur'un fiziksel gücünden destek alıyorum" dedi.

Etiketler Hafsanur Sancaktutan Hafsanur Sancaktutan sahne Dünyayla Benim Aramda
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