Türkiye'den ABD'nin Suriye'den çekilme kararı için ilk yorum
Türkiye'den ABD'nin Suriye'den çekilme kararı için ilk yorum
Bahçeli ile görüşen Yıldırım'dan ilk açıklama
Bahçeli ile görüşen Yıldırım'dan ilk açıklama
12 gündür Atatürk Havalimanı'nda mahsur kaldılar
12 gündür Atatürk Havalimanı'nda mahsur kaldılar
Topkapı Sarayı'ndaki restorasyonlarda sır mektup !
Topkapı Sarayı'ndaki restorasyonlarda sır mektup !
Milli Piyango bileti alırken dikkat! Tuzağa düşmeyin !
Milli Piyango bileti alırken dikkat! Tuzağa düşmeyin !
Zorunlu Trafik sigortasında yeni tarife ! İşte il il yeni fiyatlar
Zorunlu Trafik sigortasında yeni tarife ! İşte il il yeni fiyatlar
Elektrik faturası 67 TL ve üzerinde olanlar dikkat !
Elektrik faturası 67 TL ve üzerinde olanlar dikkat !
Benzin ve motorine bir indirim daha
Benzin ve motorine bir indirim daha
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 21 Aralık 2018 13:40

Hakkı Bulut, canlı yayında kredi kartlarının şifrelerini söyledi

Usta sanatçı Hakkı Bulut, eşi Saadet Bulut'la katıldığı Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programında banka kartlarının şifrelerini açıkladı

Hakkı Bulut, canlı yayında kredi kartlarının şifrelerini söyledi
A+ A-

Hakkı Bulut ve eşi Saadet Bulut, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Canlı yayında eşine olan sevgisini her fırsatta dile getiren Hakkı Bulut, sohbete kendini kaptırınca banka kartlarının şifrelerini açıkladı.

'ÖNCE KENDİ YAŞIMI YAZIYORUM SONRA HANIMIN YAŞINI'

Eşiyle arasında 4 yaş olduğunu söyleyen Hakkı Bulut, canlı yayında farkında olmadan kart şifrelerini söyledi.

Hakkı Bulut, "Mesela herhangi bir bankaya gittim kart şifresini yazarken önce kendi yaşımı yazıyorum bir de hanımın yaşını yazıyorum." dedi.

Olay karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen program sunucuları Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı "Oh maşallah şifreleri ilan etti." dedi. Hakkı Bulut ise reklam arasına kadar bankaları arayarak şifreleri değiştireceklerini söyledi.

banka şifresi , banka kartı şifresi , hakkı bulut , kredi kartı şifresi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM