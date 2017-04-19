Haluk Levent parti kuruyor; adı da…

Tarihi 16 Nisan referandumu öncesinde başlayan ve gayri resmi sonuçların açıklanmasıyla devam eden "Ankara'da yeni siyasi parti" iddialarına ünlü bir isim daha katıldı.

Medyada özellikle "yeni parti kuruluyor" dendiğinde akıllara gelen ilk isim Meral Akşener'di. Hatta bugün gazetelerde Meral Akşener'in "Milliyetçi Türkiye Partisi" adı altında yeni bir siyasi parti için çalışmalara başladığı bile yazılmıştı. Ancak Akşener öğlen saatlerinde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada böyle bir girişiminin "şimdilik" olmadığını söylemişti.

İşte "yeni parti" söylemlerini yeniden alevlendiren açıklamanın ardından kamuoyu hiç beklemediği bir yerden yeni bir siyasi partinin adını duydu: "AHBAP"

Kısaltılmış adı AHBAP olduğu söylenen yeni siyasi partinin kurucusu ise Çanakkale Şehitleri'ni anmak için hazırladığı İzmir Marşı klibiyle internette izlenme rekorları kıran ünlü rock şarkıcısı Haluk Levent oldu.

Haluk Levent kendi resmi Twitter hesabından paylaştığı gönderilerle olay oldu.

Haluk Levent'ten 'İzmir Marşı' klibi

Sosyal medya hesabından kafasındaki partiyle ilgili yazışmalar yapan Levent, takipçileriyle yaptığı uzun yazışmalar sonrasında partisinin adını bile koydu.

İşte Haluk Levent’in ‘Anadolu Halk ve Barış Partisi’ (AHBAP) adını verdiği partisiyle ilgili yaptığı yazışmalar:



Bana bir parti ismi bulun . Partiyi kuruyorum. Bak söz verdiniz “parti kur oy verelim” diye .. Tüm oylar benim partiye tamam mı?

Rt yaptıklarımdan hangisinden fazla beğeni alırsa o parti ismi tamamdır ve bio’ya yazılacaktır.

Anadolu Halk Partisi tamamdır. Hayırlı olsun.

Batman temsilcimiz Mansur abimizdir. İlk işimiz Doğu ve Güneydoğu arkadaşlar! O bölgenin en güzel abisi organizatörü @mansurobut tur

Vatanım Sensin'de Haluk Levent türküsü herkesi ağlattı

Tüm illerde ilçelerde ön seçim olana kadar geçici olarak atamaları ben yapacağım.Parti içi demokrasi var kardeşim

Parti üyeleri artık abi demeyecek yasak! ‘Sayın genel başkanım’ diyeceksiniz. Diğer takipçilerim abi demeye devam edebilir

Parti il ve ilçe başkanlarının ve belediye ve milletvekili adaylıklarında erkek kotamız yüzde 20 olacaktır.