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Haluk Levent, Ukrayna için harekete geçti

Haluk Levent, Ukrayna için harekete geçti

Ünlü sanatçı Haluk Levent, kurucusu olduğu AHBAP Derneği'nin, Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ya beş TIR insani yardım malzemesi götüreceğini duyurdu.

Şarkıcılığın yanı sıra kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent, Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ya insani yardım için harekete geçti.

Haluk Levent, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Ahbaplar olarak Ukrayna'ya beş TIR insani yardım kararı aldık. Yardım malzemesi taşıyan TIR'lar 2-3 gün içinde yola çıkacak. Bu yardımlar derneğe yapılan bağışlardan karşılanmayacak. Tamamı hayırseverler tarafından karşılanıyor. Ama 'çorbada benim de tuzum olsun' diyenler varsa dernek hesabına bağış yapıp, 'Ukrayna için' açıklama yapabilirler. Devletin yardım kurumları ile birlikte dayanışma halindeyiz.AFAD ile de işbirliği protokolümüz var. Ukrayna’ya gidecek tırlar ancak devlet desteği ile gider. Biz beş tır teslim edeceğiz."

Etiketler haluk levent ukrayna
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