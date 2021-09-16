Hamile olan Bengü, bebeğinin ultrason görüntülerini paylaştı

İkinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanan ünlü şarkıcı Bengü, bebeğinin ultrason görüntülerini paylaştı.

Bengü 2018’de iş insanı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturmuş, bir yıl sonra da kızı Zeynep’i kucağına almıştı.

Bengü şimdi ise ikinci bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor. 7 aylık hamile olan ünlü şarkıcı rutin kontrol için, hastaneye gitti ve ultrason çektirdi.





Bengü ultrason makinesine yansıyan bebeğinin fotoğrafını paylaşarak, "Yüzünü görelim oğlum diye gittik ama olsun" notunu düştü.