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  3. 19 Temmuz 2020 15:46

Hande Ataizi oğlu ve sevgilisi ile güneşin keyfini çıkardı

Oyuncu Hande Ataizi, tatil sezonunu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile açtı. 46 yaşındaki Ataizi, güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekti.

Hande Ataizi oğlu ve sevgilisi ile güneşin keyfini çıkardı
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Hande Ataizi, Benjamin Harvey ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Leon'un yaklaşık 9 ay önce geniz eti ameliyatı olduğunu ancak oğlunun kulağındaki tüp düşmeyince geçtiğimiz hafta ufak bir operasyon geçirdiğini söylemişti. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; "Doktordan izin alır almaz, tatile gideceğiz” diyen Ataizi, onayı alınca soluğu Bodrum'da aldı.

46 yaşındaki Ataizi, önceki gün sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Yalıkavak'ta bir plajda objektiflere takıldı. Fit vücuduyla dikkat çeken Ataizi'ne bir bakan bir daha baktı.

 

Oğlunu denize sokmayıp plajda oynatan oyuncu, bir ara telefonu görüşmesi yaptı.

Güneşin keyfini çıkaran oyuncu, daha sonra Aydoğdu ile denize girdi.

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