Hande Sarıoğlu isyan etti: ''Verdiğiniz kararlara tüküreyim''

Evinde arkadaş ortamında dans ettiği için Habertürk ile yollarını ayırmak zorunda kalan güzel sunucu Hande Sarıoğlu, Habertürk'ün Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın İHA çalışanına kameralar önünde attığı tokat sonrasında eski kanalına çok sert bir eleştiride bulundu.

Habertürk Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atması sosyal medyanın gündemedi oturdu. Muharrem Sarıkaya, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaparak özür dilese de tepkiler dinmiyor.

Geçtiğimiz yıl evinde oryantal yapıp bu sosyal medyasından paylaştığı için kanaldaki işinden olan Hande Sarıoğlu da konuya dair sessiz kalmadı.

Dansı sebebiyle kendisinden savunma istenen ve kanalla yollarını ayırmak zorunda kalan Sarıoğlu açıklamasında şunları söyledi:

"Habertürk karar vericileri olarak bu zatın yapmış olduğu karaktersizliğin arkasındalar ki bir de resmi hesaptan yayınlamışlar özrü! Tam sizin kaleminize yakışan hareketler bunlar! Sizin ben kurum olarak duruşunuza, adamına göre verdiğiniz kararlara türükeyim. Şu özrü yayınladıktan sonra işine son verseniz de karaktersizsiniz."