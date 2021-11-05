'Christoper Esber' imzalı kostümüyle Kıbrıs'ta bir mekanda sahne alan ünlü şarkıcı Hande Yener’in çorabının fiyatı dudak uçuklattı.

Şarkıları dillere dolanan, başarılı sahne performansı ile herkesin beğenisini kazanan ünlü şarkıcı Hande Yener, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

'Christoper Esber' imzalı kostümünü 'Versace' marka kırmızı desenli tül çorap ile tamamlayan Hande Yener tarzı ve performansı ile büyük beğeni aldı. Hande Yener'in çorabının fiyatı dudak uçuklattı.





Ünlü şarkıcı Hande Yener, Kıbrıs'ta bir mekanda sahneye çıktı.

3.500 TL tutarındaki çorabın fiyatını öğrenen hayranları "Aman çorap kaçmasın" diye espri yaptı.