  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Hande Yener’in çorabının fiyatı dudak uçuklattı

Hande Yener’in çorabının fiyatı dudak uçuklattı

Hande Yener’in çorabının fiyatı dudak uçuklattı

'Christoper Esber' imzalı kostümüyle Kıbrıs'ta bir mekanda sahne alan ünlü şarkıcı Hande Yener’in çorabının fiyatı dudak uçuklattı.

Şarkıları dillere dolanan, başarılı sahne performansı ile herkesin beğenisini kazanan ünlü şarkıcı Hande Yener, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

'Christoper Esber' imzalı kostümünü 'Versace' marka kırmızı desenli tül çorap ile tamamlayan Hande Yener tarzı ve performansı ile büyük beğeni aldı. Hande Yener'in çorabının fiyatı dudak uçuklattı.

 

Ünlü şarkıcı Hande Yener, Kıbrıs'ta bir mekanda sahneye çıktı.

3.500 TL tutarındaki çorabın fiyatını öğrenen hayranları "Aman çorap kaçmasın" diye espri yaptı.

Etiketler hande yener çorap
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Lut Gölü de yok oluyor! Son hali içler acısı
İsmail Saymaz canlı yayında ''AK Partililerin buna hakkı var mı'' diyerek sordu
Alice harikalar diyarında gerçek oldu! Tavşan yuvası sandığı delik öyle bir yere çıktı ki...
''Külliye'nin altındaki hastanede yapıldı'' deyip Erdoğan'ın geçirdiği operasyonu açıkladı
İstanbul'un gizemli anıt mezarı... İstanbullular varlığından bile habersiz!
Türkiye'nin ikinci Sümela'sı keşfedildi! İçi ilk kez görüntülendi
İYİ Partili Türkkan'dan vatandaşa küfür!
Van Gölü'nden balıklar gitti, köpekler geldi...
Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu sevgilisiyle fena yakalandı
Pfizer ölüm riskini yüzde 89 azaltan koronavirüs ilacını duyurdu