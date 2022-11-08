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Harry Potter'dan bir yıldız daha kaydı

Harry Potter'dan bir yıldız daha kaydı
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Harry Potter filminde ''Seçmen Şapka''yı seslendiren İngiliz aktör Leslie Phillips, 98 yaşında hayatını kaybetti.

Leslie Phillips'ten Harry Potter hayranlarını üzen bir Haber geldi.

Çok satan aynı adlı kitap serisinden filme uyarlanan Harry Potter ile hafızalara kazınan İngiliz aktör 98 yaşında hayatını kaybetti.

Seride öğrencilerin okulun hangi fraksiyonunda eğitim göreceğine karar veren Sorting Hat'i (Seçmen Şapka) seslendiren Phillips uzun süredir tedavi görüyordu.

100'den fazla filmde rol alan aktör 2015 yılında felç geçirmişti.

Tottenham doğumlu aktör felç geçirmeden önce Sinema dünyasında aktif rol alıyordu.

1924 yılında dünyaya gelen aktör, sinema dünyasına 1930'lu yıllarda adım atmıştı.

 

Etiketler harry potter seçmen şapka
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