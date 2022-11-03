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  3. Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Rıza Akın'ın Japon eşi törende gözyaşlarına boğuldu

Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Rıza Akın'ın Japon eşi törende gözyaşlarına boğuldu

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Türk sinemasının önemli filmlerinde rol alan Rıza Akın 65 yaşında hayatını kaybetti. Atlas Sineması’nda düzenlenen törende Akın'ın Japon eşi Miho Shimotashiro zor anlar yaşadı.

Kerr, Süt ve Kardeş Payı, Bozkır gibi yapımlarda yer alan usta isim Rıza Akın beyin kanaması sonrası hayatını kaybetti. 65 yaşında hayatını kaybeden Rıza Akın için 3 Kasım Perşembe günü Atlas Sineması’nda tören düzenlendi.

 2019 yılında Adana'da Rıza Akın ile evlenen Japon Miho Shimotashiro törende zor anlar yaşadı.

Rıza Akın'ın Japon eşi Miho Shimotashiro gözyaşları boğuldu. Uzun süre başsağlığında bulunan kişiye sarılarak ağlayan genç kadını görenler kahroldu. Shimotashiro Türkçe yaptığı konuşmayla eşiyle ilgili duygularını paylaştı. Shimotashiro, eşi hayatındayken yalnız hissetmediğini söyleyerek, kaybından duyduğu acıyı dile getirdi.

Rıza Akın'ın yakın dostu Menderes Samancılar ise, "Keşke bir formül olsa da hep beraber gitsek!” açıklamasında bulundu.

Etiketler rıza akın
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