Hekimoğlu dizisine sürpriz transfer

Yapımcılığını Karga Seven Pictures'in üstlendiği, kadrosunda Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz’ın yer aldığı Hekimoğlu'nun oyuncu kadrosuna Belçim Bilgin de dahil oldu.

HEKİMOĞLU'NUN ESKİ EŞİ GELİYOR

Belçim Bilgin, dizide Ateş Hekimoğlu'nun eski eşi, Orhan'ın ise yakın arkadaşı Selin karakterini canlandıracak. Bilgin'in diziye 11. bölümde katılması bekleniyor.

GÜVEN KIRAÇ DA HEKİMOĞLU DİZİSİNDE

Usta oyuncu Güven Kıraç da Hekimoğlu'na yeni bölümde hastanenin yeni yönetim kurulu başkanı Vahap Ergün rolüyle katılıyor. Yeni bölümde Güven Kıraç'ın canlandıracağı Vahap Ergün karakteri dengeleri değiştirecek. Hastanenin yeni yönetim kurulu başkanı olan Vahap Ergün ile Dr. Ateş Hekimoğlu arasında soğuk rüzgarlar esecek.

Hekimoğlu'nun aldığı büyük risk, Orhan'ı korkutuyor. Hastaneye yeni gelen yönetim kurulu başkanı ve Hekimoğlu arasında enteresan diyaloglar yaşanır. Hekimoğlu'nun tuhaflığı başkanın kafasında soru işaretleri kalmasına sebep olmuştur. Başkan, İpek'e Ateş ile arasında herhangi bir ilişki olup olmadığını sorar. İpek bu soruya oldukça şaşırır.

Zeynep ise kendisini müthiş bir kararsızlığın içinde bulur. Hekimoğlu ile arasında yaşananları sorgulamaktadır.

Hekimoğlu hastasının ameliyatı konusunda büyük bir risk alır. Orhan, arkadaşının yaptığı şey yüzünden tedirgin olur.

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de.