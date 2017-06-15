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  3. 15 Haziran 2017 12:44

Hülya Koçyiğit'in son sağlık durumu

Cuma günü Türkiye'ye döneceğini bildiren oyuncu Hülya Koçyiğit, "Cennet vatanıma ve sevdiklerime bir an önce kavuşabilmemin heyecanı içindeyim." dedi.

Hülya Koçyiğit'in son sağlık durumu
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New York'ta mayıs ayında akciğer ameliyatı olan ve başarılı bir tedavi süreci geçiren, ünlü sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, Cuma günü Türkiye'ye döneceğini açıkladı.

Eşi Selim Soydan ile 15 Haziran Perşembe günü New York’tan saat 12.15'te THY uçağıyla hareket edecek olan Koçyiğit, cuma günü Atatürk Havalimanı'na inecek.

Koçyiğit, Türkiye'ye dönüşüyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nihayet bu günleri gösteren Allah'ıma şükürler olsun. Cennet vatanıma ve sevdiklerime bir an önce kavuşabilmemin heyecanı içindeyim. Korku dolu günler geride kaldı. Şimdi hayata daha olumlu düşüncelerle sımsıkı sarılacağım. Allah bütün hastalara şifa versin." dedi.

Koçyiğit, daha önce eşi Selim Soydan ile Central Park'taki yürüyüşü sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şükrediyorum ve iyi ki diyorum böyle bir milletin evladıyım. Bu kadar vefalı, bu kadar içten, candan sevgisini gösteren bir milletin. Çok çok mutluyum." ifadelerini kullanarak bir an önce Türkiye'ye dönmek ve sevdiklerine kavuşmak istediğini söylemişti.

hülya koçyiğit