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  3. 27 Mayıs 2017 16:03

Huysuz Virjin, yeni karakteriyle kamera karşısında

Huysuz Virjin olarak tanıdığımız Seyfi Dursunoğlu'nu ilk kez böyle göreceksiniz

Huysuz Virjin, yeni karakteriyle kamera karşısında
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Seyfi Dursunoğlu Maylo markasının yeni reklam filminde yaşlı bir kadın olarak kamera karşısına geçti.

Türkiye'nin Huysuz Virjin olarak tanıdığı usta şovmen, "Her zaman mesleğime saygı duydum, halen de öyle devam ediyorum. Bu benim izleyicilerime, işime olan sevgimden kaynaklanıyor" dedi.

SURVİVOR'A GİTMEK İSTİYOR

‘Survivor’a gitmek istediğini söyleyen Seyfi Dursunoğlu, “Program benim yüzümden 2 haftada yayından kalkar. Ayrıca yanımda 1.90’lık esmer çocuklar isterim. Mahsun Kırmızıgül olabilir” dedi.

seyfi dursunoğlu , huysuz virjin