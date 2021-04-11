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İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu

Efsane program İbo Show'un 17 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünün konukları açıklandı.

Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses, uğradığı saldırının ardından 9 yıl sonra İbo Show ile ekranlara döndü. Star TV ekranlarında program sunan Tatlıses, eğlenceli sunumunun yanı sıra konuklarıyla da her haftaya damga vuruyor.

İbo Show'un bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne Deniz Seki, Erkan Petekkaya, Sinan Akçıl ve İrem Derici konuk olacak.

İMPARATOR'DAN 11 YIL SONRA YENİ ŞARKI
Ayrıca programın 22. bölümünde İbrahim Tatlıses, 11 yıl sonra çıkardığı şarkıyı seslendirecek. İmparator, yeni şarkısını 'Gelmesin' adıyla çıkaracak.

CUMARTESİ AKŞAMI YAYINLANACAK
İbo Show, İbrahim Tatlıses'in sunumuyla 17 Nisan Cumartesi günü saat 20:00'de yayınlanacak.

Etiketler İbo Show konuk İbo Show konukları İbo Show yeni konukları
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