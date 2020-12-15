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  3. 15 Aralık 2020 21:30

İbrahim Büyükak: Koronavirüsü atlattığımın resmidir

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığını duyuran oyuncu İbrahim Büyükak, sağlığına kavuştuğunu duyurdu.

İbrahim Büyükak: Koronavirüsü atlattığımın resmidir
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Komedyen, oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak da koronavirüse yakalanan ünlü isimlerden olmuştu. Bir süre evinde tedavisi süren Büyükak'tan güzel haber geldi.

İbrahim Büyükak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüsü yendiğini duyurdu.

Bu karesini paylaşan 37 yaşındaki Büyükak, yayınladığı gönderide "Covid-19'u atlattığımın resmidir" ifadelerini kullandı.

İbrahim Büyükak , koronavirüs , korona
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