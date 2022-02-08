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İbrahim Tatlıses'in doğduğu ev müze oluyor

İbrahim Tatlıses'in doğduğu ev müze oluyor

İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa'da doğduğu evin müzeye dönüştürülmesine karar verildi.

Hızmalı Mahallesi'nde, avlusunda mağara da bulunan evin turizme kazandırılması için Şanlıurfa Valiliği ile Haliliye Belediyesi arasında protokol imzalandı. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, projenin kent için hayırlı olmasını dileyerek, "Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses'in doğduğu evi restore ederek, İbrahim Tatlıses'in isminin verileceği müzeye dönüştüreceğiz. Projemiz, Şanlıurfa'nın 'bacasız sanayi' olarak adlandırdığımız turizmde yakaladığı ivmeyi daha da yukarılara taşınması anlamında önem taşıyor" dedi.

DHA

Etiketler şanlıurfa ibrahim tatlısesin doğduğu ev
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