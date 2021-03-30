  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. İclal Aydın'ın inanılmaz değişimi görenleri şaşırttı

İclal Aydın'ın inanılmaz değişimi görenleri şaşırttı

Ünlü oyuncu, yazar ve sunucu İclal Aydın, 3 aydır uyguladığı diyet ile fazla kilolarından kurtulup eski formuna geri döndü.

Son olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan Egenin Hamsisi dizisinde başrol oynayan İclal Aydın, değişimiyle yeniden gündem oldu.

Geçtiğimiz senelerde kullandığı ilaçlardan dolayı kilo alan Aydın, 3 aylık diyetin sonunda yeni bir forma kavuştu.

 

ESKİSİNDEN BİLE ZAYIF
Fazla kilolarından kurtulan İclal Aydın, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafında 5 ay önce yeni bir yola çıktığını ve 3 aydır sıkı bir diyet programı uyguladığını söyledi. Fazla kilolarından kurtulduktan sonra şimdi kilo kontrol dönemine geçtiğini söyleyen oyuncu, bunun için de uzman bir kişiyle görüşmeye başladı.

Etiketler iclal aydın indirip fazla kilo
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte hafta sonları sokağa çıkma yasağı olacak 58 il
Araç alacaklar dikkat! Otomotiv sektöründe kriz büyüyor!
Şeyma Subaşı'nın ''hastanelik oldu'' iddialarına yanıtı çok seksi oldu
Son ankette dikkat çeken Erdoğan ayrıntısı
Vedat Milor’un pudra şekeri mesajı Twitter'ı karıştırdı
NASA'dan dünya ekonomisini yerle bir edecek proje
Günün sorusu: Dolar/TL'de 8,40 görüldü; peki ''damadın günahı'' neydi ?
Volkswagen'in yeni SUV'u Taigo ortaya çıktı
Yabancıların Türkiye’den çıkardığı miktar ortaya çıktı
Yasak Elma ve Menajerimi Ara dizilerinde dikkat çeken ''ortak nokta''