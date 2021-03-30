İclal Aydın'ın inanılmaz değişimi görenleri şaşırttı

Ünlü oyuncu, yazar ve sunucu İclal Aydın, 3 aydır uyguladığı diyet ile fazla kilolarından kurtulup eski formuna geri döndü.

Son olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan Egenin Hamsisi dizisinde başrol oynayan İclal Aydın, değişimiyle yeniden gündem oldu.

Geçtiğimiz senelerde kullandığı ilaçlardan dolayı kilo alan Aydın, 3 aylık diyetin sonunda yeni bir forma kavuştu.

ESKİSİNDEN BİLE ZAYIF

Fazla kilolarından kurtulan İclal Aydın, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafında 5 ay önce yeni bir yola çıktığını ve 3 aydır sıkı bir diyet programı uyguladığını söyledi. Fazla kilolarından kurtulduktan sonra şimdi kilo kontrol dönemine geçtiğini söyleyen oyuncu, bunun için de uzman bir kişiyle görüşmeye başladı.