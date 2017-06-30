İdo'nun ablası mı sevgilisi mi ?

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, hafta içi bir yarışma programında karşılıklı takımlarda yarışan İdo Tatlıses ile Derya Uluğ'un yayın esnasındaki bakışları ikilinin aşk yaşadığı iddialarının çıkmasına neden oldu.

İzleyiciler izlenimlerini internet üzerinden duyururken bu mesajlara ilk yanıt Derya Uluğ'dan geldi,

BAKIŞLARINIZ FARKLIYDI

Şarkıcı, "İdo benim kardeşim ben de onun ablasıyım" yazdı. Ancak bununla tatmin olmayan takipçiler, "Bakışlarınız öyle demiyordu" şeklinde yazınca duruma ido Tatlıses el attı. Tatlıses, "Derya Uluğ'a ben abla dedim" diyerek aralarında abla-kardeş ilişkisi olduğunu ima etti.