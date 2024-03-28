İnci Taneleri'ne iki yeni oyuncu!

Kanal D’nin Yılmaz Erdoğan imzalı çok konuşulan dizisi İnci Taneleri'ne iki oyuncu transfer oluyor.

Kanal D’nin Yılmaz Erdoğan imzalı çok konuşulan dizisi “İnci Taneleri” bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor.

‘Reyyaz’ karakteriyle dizinin kadrosuna dahil olan Selim Erdoğan, ilk kez bu akşamki bölümde seyirci karşısına çıkacak. Bu bölümde Bekir Aksoy da ‘Cenk’ rolüyle konuk oyuncu olarak yer alacak.

“İnci Taneleri”nin Dilber’i Hazar Ergüçlü önceki gece Caddebostan’daki bir kültür merkezinden çıkarken görüntülendi.

Karşısında muhabirleri bulunca şaşıran oyuncu, “Siz bu yakaya da mı geliyorsunuz? Şoka girdim” dedi. Funda Eryiğit ve Hidayet Erdinç’le rol aldığı “Timsah Ateşi” oyununu sahnelediğini dile getiren Ergüçlü, “Dizi setinden çıkıp oyuna geldim. Harika geçti ama bitik haldeyim şu an” diye konuştu.