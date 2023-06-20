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İntihar etmek isteyen genci Nuri Alço ikna etti

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İstanbul'da Haliç Köprüsü'nden intihar etmek isteyen bir genci o sırada yoldan geçen ünlü oyuncu Nuri Alço ikna etti.

Haliç Köprüsü’nde bir gencin atlamaya çalıştığını görenler, olay yerinde bir araya geldi. O sırada Haliç Köprüsü’nden aracıyla geçerken kalabalığı ve gencin atlayacağını fark eden sinema oyuncusu Nuri Alço da otomobilden inerek yardıma koştu.

Genç ile konuşmaya başlayan Nuri Alço uzun uğraşlar sonucu demir korkulukların öbür tarafında bulunan şahsı ikna etti. Olay yerinde bulunanların yardımıyla köprünün üzerine çıkarılan genç, ardından Nuri Alço’ya sarıldı.

Etiketler intihar haliç nuri alço
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