İntihar etti denilen Caner Toygar'dan ilk açıklama

Toygar, hastaneye kaldırılmadan önce bir sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında "Hakkımı kimseye helal etmiyorum. Herkesten çok özür diliyorum ama artık dayanamıyorum." dedi.

Beylikdüzü’nde bir hastaneye kaldırılan Caner yaptığı son paylaşımda “Son sözler güzeldir” dedi. Esra Erol’un eşi Ali Özbir “Arkadaşlar hastaneye götürülüyor, nabzı atıyor” dedi.

Evlilik programlarıyla tanınan Caner Toygar hastaneye kaldırıldı. 'Son sözler güzeldir' şeklinde paylaşımıyla takipçilerini meraklandıran Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüleri geldi. Durumunun iyi olduğu gözlenen Caner " Dün için herkesten özür dilerim. Bir daha böyle bir hata yapmayacağım üzgünüm" dedi.

Toygar, hastaneye kaldırılmadan önce bir sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında "Hakkımı kimseye helal etmiyorum. Herkesten çok özür diliyorum ama artık dayanamıyorum." dedi. Beylikdüzü’nde bir hastaneye kaldırılan Caner yaptığı son paylaşımda “Son sözler güzeldir” dedi. Esra Erol’un eşi Ali Özbir “Arkadaşlar hastaneye götürülüyor, nabzı atıyor” dedi.

"İYİYİM" MESAJI VERDİ

Beylikdüzü'nde bir hastaneye kaldırılan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen Caner Toygar'ın hastaneden görüntüleri de geldi. Instagram fenomeni Murat Övüç'ün paylaştığı görüntülerde Caner, durumunu merak edenlere "İyiyim" mesajı verdi.

ÇOK ÜZGÜNÜM!

Tedavi sonrası bir açıklama yapan Toygar " Merhaba! Dün için herkesten özür dilerim. Biliyorum herkesi çok üzdüm ama inanın o kadar her şey birikti ki o kadar olaylar üst üste geldi ki saçma sapan düşüncelere girdim ,tekrardan herkesten özür diliyorum. Bir daha böyle bir hata yapmayacağım üzgünüm" dedi.